Анастасія Приходько оскандалилася підтримкою творчості російського співака-путініста

Українська співачка Анастасія Приходько вкотре потрапила у скандал. Цього разу через російського співака грузинського походження Іраклі, справжнє ім'я якого Іраклій Пірцхалава.

А все через коротенький ролик артистки в Instagram-stories. Виконавиця опублікувала чорно-біле відео, на якому вона їхала в авто, слухала музику та мала дещо засмучений вигляд. Вибір Приходько впав на пісню росіянина Іраклі "Вова-чума".

Все б нічого, але Іраклій Пірцхалава є відкритим путіністом. Ще до початку повномасштабної війни співак підтримував загарбницьку політику путіна. Зокрема, Іраклі їздив до окупованих міст на сході України, а саме до Донецька та Луганська. Там він брав участь у пропагандистських заходах, виступаючи на так званих днях міст. За це Іраклі опинився в базі сайту "Миротворець".

Анастасія Приходько потрапила в скандал через прослуховування пісень російського співака-путініста

Коли розпочалася повномасштабна війна, скандальний співак, звичайно ж, підтримав злочинні дії Росії. Через проросійські погляди Іраклі став персоною нон ґрата в європейських країнах. Зокрема, артистові-путіністу заборонили в'їзд до Латвії, а також його не впустили до Молдови, розвернувши просто на кордоні. У рідній Грузії Іраклі теж недолюблюють через його проросійські погляди.

Іраклі (Іраклій Пірцхалава)

Нагадаємо, Анастасія Приходько вже не вперше за останній час потрапляє в гучні скандали. Нещодавно вона дала інтерв'ю Наталії Влащенко, де чомусь вирішила говорити російською мовою.

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