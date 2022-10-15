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Анастасія Приходько отримала орден від Української православної церкви

Анастасія Приходько отримала орден від Української православної церкви

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Анастасія Приходько отримала орден від Української православної церкви

Фото: instagram.com/prykhodko_official

Співачці подякували за заслуги перед українським народом.

Виконавиця Анастасія Приходько отримала почесну нагороду від Української православної церкви за свій вклад у відродження держави. 

Радісною новиною співачка поділилася із шанувальниками на своїй сторінці в Facebook. Приходько опублікувала декілька фото із церемонії нагородження.

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За волонтерську роботу Анастасія отримала почесну грамоту, а також орден Святого рівноапостольного князя Володимира Великого першого ступеня.

"Служу українському народу", - коротко підписала фото співачка.

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Нагадаємо, що Приходько зайнялася волонтерською діяльність ще від початку війни на Донбасі. Під час повномасштабного російського вторгнення артистка продовжила допомагати військовим.

Днями почесну нагороду за оборону Харкова отримав український письменник Сергій Жадан. 

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Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
569
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