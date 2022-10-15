Анастасія Приходько отримала орден від Української православної церкви

Співачці подякували за заслуги перед українським народом.

Виконавиця Анастасія Приходько отримала почесну нагороду від Української православної церкви за свій вклад у відродження держави.

Радісною новиною співачка поділилася із шанувальниками на своїй сторінці в Facebook. Приходько опублікувала декілька фото із церемонії нагородження.

За волонтерську роботу Анастасія отримала почесну грамоту, а також орден Святого рівноапостольного князя Володимира Великого першого ступеня.

"Служу українському народу", - коротко підписала фото співачка.

Нагадаємо, що Приходько зайнялася волонтерською діяльність ще від початку війни на Донбасі. Під час повномасштабного російського вторгнення артистка продовжила допомагати військовим.

Днями почесну нагороду за оборону Харкова отримав український письменник Сергій Жадан.

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