Анастасія Приходько перевезла своїх дітей із заміського будинку під Києвом і відповіла чому

Українська співачка Анастасія Приходько пояснила, чому її троє дітей тепер не живуть у Київській області.

Так, за словами зірки, вона з чоловіком ухвалили рішення перевезти дітей з заміського будинку до Києва, оскільки в області почастішали тривоги. На думку Приходько, це сприяє їхній більшій безпеці. До того ж артистка зізнається, що у місті завжди поруч метро й не треба витрачати багато часу, щоб дійти туди. Тож, це полегшує життя їм як батькам.

"Ми відвезли дітей… Вони в Києві, але не буду казати де. Постійно їздимо, сьогодні поїдемо самі додому, але дітки мають бути в безпечних місцях, бо зараз дуже сильно напружена ситуація. Ми з чоловіком більш мобільні, але коли нам треба зібрати трьох дітей, то це дуже важко. І працювати, і їздити в метро й не спати – це складно", - пояснила Анастасія у програмі "ЖВЛ".

Анастасія Приходько з дітьми / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Зазначимо, Анастасія Приходько у шлюбі з Олександром виховує двох спільних синів - 8-річного Гордія та 3-річного Луку та 14-річну доньку Нану від попередніх стосунків.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Приходько показала 14-річну доньку Нану й як вона привітала її з днем народження.

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