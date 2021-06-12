Анастасія Приходько поділилася болісними спогадами, через які хотіла змінити стать

Від дитинства артистку критикували рідні.

Українська співачка Анастасія Приходько, яка заявила, що хотіла змінити стать, розповіла, що наштовхнуло її на такі думки.

На сторінці в Instagram артистка продовжила тему та поділилася, що ще від дитинства її критикувала мама і рідні.

Також читайте Анастасія Приходько чесно зізналася, чи колола ботокс

"Мама часто казала, що в мене вузькі очі і усміхатися мені не варто, та й усмішка моя не дуже то щира. Як зараз пам'ятаю цей скандал, коли замість речей старшого брата, які я доношувала, я одягла мамині модні ботильйони до школи, щоб мати красивий вигляд і коротку сукню, через яку бабуся назвала мене "профурсеткою". Ну, ви зрозуміли, почути дівчинці в перехідному віці таке - те саме, що і смерть. Тим більше, я ніколи не чула від батьків про себе "красива" або хоча б "симпатична". Перше, що я вирішила, якщо я коли небудь буду виховувати дівчинку - вона для мене буде найкращою! Друга думка була не така поетична і я захотіла змінити стать. Я думала, що бути хлопчиком мені буде простіше: джинси, сорочка, коротка стрижка і вуаля! Тим більше, тоді були популярні Джоні Депп, Ді Капріо, Клуні і мені здавалося, що чоловіком бути легше", – розповіла артистка.

instagram.com/prykhodko_official

Знаменитість додала, що "залишитися все ж Анастасією" її змусило кохання. У 17 років Приходько зустріла хлопця на ім’я Юра, який їй неабияк сподобався. Зірка пригадала, що він їздив на червоній спортивній машині та був схожий на Енріке Іглесіаса, який "вічно страждає", а ще мав чудову фігуру.

"Ну, якій школярці може не сподобатися. Саме завдяки йому я зрозуміла, що я найкрасивіша! І досі, слухаючи пісню Стінга Desert rose, я мимоволі згадую Юру на червоній спортивній тачці. І свої юні 17 років", – поділилася співачка.

Виконавиця зізналася, що попри те, що їй уже 34 роки, дитячих травм вона повністю не позбулася. Втім, Настя досі полюбляє носити хлопчачий одяг.

Нагадаємо, раніше Настя Приходько у білизні пригадала, як вагітною ридаючи у ванні склала заповіт. Артистка мала дуже багато страхів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання