Анастасія Приходько показала помітно підрослих дітей та зізналась, кого з них любить більше

Артистка зізналась, що у неї відрізняється любов до синів та доньки.

Співачка Анастасія Приходько показала своїх помітно підрослих дітлахів.

У своєму Instagram виконавиця опублікувала знімок, на якому були зображені її сини – 8-річний Гордій та 2-річний Лука. Братики сиділи один біля одного, а поруч лежав песик.

До речі, Анастасія Приходько відверто зізналась, що її материнська любов до синів і доньки відрізняється.

Сини Анастасії Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Хочу сказати, що любов до доньки – вона одна, до сина - інша! Чому в мене так, я не знаю, але коли я бачу своїх синів, то я просто розтікаюсь, як та олія, і нічого не можу зробити! Особливо, коли вони мене обліплюють, щось хочуть та усміхаються", - зазначила виконавиця.

Наостанок артистка додала, що, хоча й не можна виділяти когось із дітей, однак її найулюбленіший – це наймолодший Лука.

Анастасія Приходько з молодшим сином / Фото: facebook.com/anastasiyaprykhodko

"Напевно не можна так виділяти когось з діток, багато зараз налетять на мене, типу всіх однаково треба любити і все таке інше, але я скажу відверто! Лука мій світ! Він найулюбленіший мій малюк! Життя моє! Мій кисень, вітер, сонце! Та остання любов на планеті!" – додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Приходько неабияк налякала прихильників. Виконавиця зізналась, що серйозно перехворіла, і хвороба дала ускладнення. Артистка втратила слух.

Читайте також: