Анастасія Приходько показала помітно підрослого 4-річного сина і привітала його з важливим святом

Артистка вкрай рідко ділиться знімками з дітьми, але цього разу зробила виняток.

Українська співачка Анастасія Приходько вперше за тривалий час показала свого помітно підрослого молодшого сина від чоловіка Олександра.

Виконавиця не з тих, хто часто тішить прихильників фото зі своїми дітьми. Однак цього разу артистка зробила виняток, і не просто так, а з нагоди важливого свята. Річ у тім, в родині співачки іменинник. Молодший син Анастасії Приходько 25 березня святкує день народження. Луці виповнюється чотири роки.

Молодший син Анастасії Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Тож, у своєму Instagram співачка опублікувала фото синочка. Зокрема, артистка показала, як хлопчик вже помітно підріс та подорослішав. Окрім того, виконавиця поділилася, як вітала синочка. Співачка святково прикрасила будинок різноманітними повітряними кульками.

Анастасія Приходько вирішила не влаштовувати гучних вечірок з нагоди дня народження сина, а святкувати особливу дату вдома в колі найближчих та найрідніших людей.

Молодший син Анастасії Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Зазначимо, Анастасія Приходько виховує трьох дітей. Від колишнього обранця артистка народила доньку Нанну. Також співачка виховує двох синів від чоловіка Олександра – Гордія та Луку.

Нагадаємо, 25 березня у родині ведучого Олександра Педана теж є іменинниця. У доньки знаменитості день народження. Шоумен привітав Валерію з особливим днем та показав, як вони святкують 20-річчя дівчини.

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