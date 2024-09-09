Анастасія Приходько показала рідкісне фото зі свого весілля та публічно звернулася до чоловіка

Українська співачка Анастасія Приходько потішила рідкісним фото з весілля та публічного звернулася до чоловіка Олександра.

Так, вересень – особливий місяць в особистому житті виконавиці. Саме на початку осені артистка вийшла заміж за коханого та обвінчалася з ним. Нещодавно зірка святкувала річницю весілля, а нині ж вінчання. До слова, п'ять років тому співачка уклала з чоловіком церковний шлюб.

Тож, з нагоди особливого свято Анастасія Приходько опублікувала рідкісне фото зі свого весілля. На знімку артистка позувала в розкішній весільній сукні, обійнявшись із коханим. Виконавиця публічно звернулася до Олександра та зазначила, що її кохання до нього просто безмежне.

Анастасія Приходько з чоловіком / Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Сьогодні (8 вересня – прим. ред.) п'ять років, як ми обвінчалися. 11 років разом! До місяця та назад. Люблю безмежно", - звернулася до коханого артистка.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Приходько святкувала 11 річницю шлюбу. У святковий день співачка неочікувано повторно обвінчалася з коханим та показала, як минуло таїнство.

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