Анастасія Приходько показала рідкісні кадри з трьома дітьми та як з ними на Закарпатті відпочиває

Співачка насолоджується відпусткою у горах з родиною.
Українська співачка Анастасія Приходько показала рідкісні кадри з родиною.
У своєму фотоблогу Анастасія поділилася, що перебуває на Закарпатті у колі близьких. Так, артистка вже встигла насолодитися рибалкою й впіймати чимало коропів для того, щоб приготувати на вогні. До того ж в оточенні гір виконавиця милувалася природою, сонячною погодою й смаколиками. Поруч із зірковою мамою завжди були діти. Зокрема, Приходько показала свого сина Луку на прогулянці та під час того, як він смакував свіжоспечений кукурудзяний хліб.
"Я скоро лусну від цих емоцій", - поділилася враженнями зірка.
До того ж артистка висловила вдячність своєму другу, якого не стала показувати через його політичну діяльність.
Окрім того, Анастасія поділилася, як готується до Великодня. Так, виконавиця разом з 8-річним Гордієм і 14-річною донькою Наною та рештою дітей знайомих почала фарбувати яйця. Втім, до кінця цього процесу залишився лише її найменший трирічний син Лука.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча з чоловіком також показали, як з двома синами провели час напередодні Великодня.
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