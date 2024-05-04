Анастасія Приходько показала рідкісні кадри з трьома дітьми та як з ними на Закарпатті відпочиває

Українська співачка Анастасія Приходько показала рідкісні кадри з родиною.

У своєму фотоблогу Анастасія поділилася, що перебуває на Закарпатті у колі близьких. Так, артистка вже встигла насолодитися рибалкою й впіймати чимало коропів для того, щоб приготувати на вогні. До того ж в оточенні гір виконавиця милувалася природою, сонячною погодою й смаколиками. Поруч із зірковою мамою завжди були діти. Зокрема, Приходько показала свого сина Луку на прогулянці та під час того, як він смакував свіжоспечений кукурудзяний хліб.

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько з сином / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько з сином / Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Я скоро лусну від цих емоцій", - поділилася враженнями зірка.

До того ж артистка висловила вдячність своєму другу, якого не стала показувати через його політичну діяльність.

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Окрім того, Анастасія поділилася, як готується до Великодня. Так, виконавиця разом з 8-річним Гордієм і 14-річною донькою Наною та рештою дітей знайомих почала фарбувати яйця. Втім, до кінця цього процесу залишився лише її найменший трирічний син Лука.

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча з чоловіком також показали, як з двома синами провели час напередодні Великодня.

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