Анастасія Приходько показала себе на кумедному фото, яке в новорічну ніч зробив її чоловік

Співачка Анастасія Приходько показала веселе фото, яке в новорічну ніч зробив її чоловік.

На світлині, якою виконавиця поділилася на своїй сторінці в Facebook, вона сміється та прикриває обличчя рукою. Як розповіла Анастасія, спочатку вона просила чоловіка прибрати камеру, адже бачила у собі купу недоліків. Втім, в решті решт, співачка зрозуміла, що головне - момент на цьому фото.

"Кажу чоловіку: "Я значно набрала вагу", "Я не люблю посміхатись", "В мене друге підборіддя", "Та не фоткай". А потім я взяла фото з його телефона і ділюся з вами…Та пох*й! Ми є. Головне, що ми є тут! Зараз! Сьогодні! З Новим 2023", - додала підпис до світлини Приходько.

Анастасія Приходько / Фото: Facebook/Анастасія Приходько

Шанувальники співачки у коментарях до фото також привітали Анастасію з Новим роком і написали, що люблять її за її справжність.

Ти - справжня! Мені все у тобі подобається!

З Новим Роком! Ви чудова!

Красуня. З Новим роком!

Нагадаємо, раніше українські зірки показали, як відсвяткували новорічну ніч.

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