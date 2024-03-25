Анастасія Приходько показала себе вагітною і пригадала треті пологи

У родині української співачки Анастасії Приходько важливе свято. Молодшому синові виконавиці 25 березня виповнюється три роки.

У святковий день артистка вдалася у спогади. Зокрема, знаменитість показала, як була вагітною Лукою. На архівному фото Настя Приходько демонструвала свій чималий животик. Також знаменитість пригадала, як втретє народжувала. Зірка показала архівне фото, яке було зроблене одразу після пологів, та зазначила, що була тоді неабияк щасливою.

"Це обличчя людини, яка тільки-но народила третю дитину і найкращого хлопчика на землі! Лука – моя душа, серце та життя. Я люблю тебе, мій рідний", - підписала кадри артистка.

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Настя Приходько також опублікувала архівний кадр Луки, де він зображений ще геть зовсім маленьким. Співачка привітала хлопчика з третім днем народження.

"Сьогодні (25 березня – прим. ред.) тобі цілих три роки!" – додала артистка.

Молодший син Анастасії Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Зазначимо, Анастасія Приходько виховує трьох дітей. Від першого чоловіка артистка має доньку Нану, якій нині 13 років. У другому шлюбі зірка народила синів Гордія, якому влітку виповниться дев'ять років, та Луку.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ксенія Мішина показувала архівні кадри, на яких була вагітною. Знаменитість поділилася, який вигляд мала, коли чекала на народження сина.

Читайте також: