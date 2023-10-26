Анастасія Приходько показала солодкі поцілунки з чоловіком та привітала його з важливим святом

Українська співачка Анастасія Приходько потішила прихильників сімейним контентом зі своїм чоловіком Олександром.

До слова, виконавиця вкрай рідко ділиться подробицями особистого життя та майже не публікує світлини зі своєю сім'єю. Однак цього разу в Instagram-stories артистка зробила виняток. Річ у тім, що чоловік Приходько святкує день народження. Тож з важливої нагоди виконавиця публічно привітала коханого зі святом.

Артистка опублікувала світлину, на якій вони з Олександром ніжно цілують одне одного. Також співачка зазначила, що безмежно кохає свого чоловіка.

Анастасія Приходько з чоловіком / Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Я тебе люблю, моє життя. З днем народження", - звернулася до обранця знаменитість.

Зазначимо, Анастасія Приходько вийшла заміж за Олександра. Артистка народила чоловікові двох синів – Гордія та Луку. Також виконавиця виховує старшу доньку Нану.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Приходько заявила, що сідає на сувору дієту. Артистка планує схуднути на 10 кіло.

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