Анастасія Приходько показала свою підрослу доньку-красуню та як привітала її з 14-річчям

Українська співачка Анастасія Приходько потішила шанувальників святковим родинним контентом зі своєю старшою донькою Наною.

Так, вперше за тривалий час у своєму фотоблогу артистка опублікувала фото своєї старшої доньки. Річ у тім, що 30 березня Нана відсвяткувала день народження. Того дня зіркова мама опублікувала архівні кадри з новонародженою донькою. А згодом показала, як привітала свою доньку з 14-річчям ввечері після власного концерту. На атмосферній світлині Нана позує вдома, тримаючи святковий торт, на якому видніються свічки-цифри. А позаду неї стоїть букет з троянд.

"Мама встигла приїхати з концерту та привітати з Днем народження", - написала Анастасія.

Донька Анастасії Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Також артистка опублікувала ще одне архівне фото, на якому Нана постає у сукні та вишуканому макіяжі. На світлині Анастасія залишила підпис: "Я тебе люблю".

Донька Анастасії Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Нагадаємо, днями свій день народження відсвяткувала старша донька Віри Брежнєвої. Зіркова мама опублікувала архівні кадри з Сонею Кіперман і здивувала, як вона змінилася за останній час.

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