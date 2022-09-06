Анастасія Приходько поскаржилася на проблеми зі здоров'ям

Війна серйозно вплинула на здоров'я та емоційний стан багатьох українців. На погане самопочуття поскаржилася й Анастасія Приходько. На своїй сторінці у Facebook співачка написала, що з початком воєнних дій в країні стала відчувати проблеми зі сном, особливо після повітряної тривоги.

"Мої панічні атаки посилилися, прокинулася, а потім я вже не можу заснути і так до пізньої ночі. У ночі теж разів п'ять встаю, то води, то покурити, то ще щось," - поскаржилася Приходько.

Співачка зізналася, що відсутність повноцінного відпочинку та постійний стрес призвели до того, що вона стала втрачати свідомість.

Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Повернулась і втрата свідомості, хоча останній раз це було після "Євробачення". Раніше мені допомагала їжа, вчора я приготувала улюблену страву і щось вона вже не приносить мені радості. Напевно, я так намагалась тримати себе у руках, що мій організм сказав: "Досить", - поділилася виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Приходько потрапила у скандал з військовослужбовцем. Співачка та боєць ЗСУ не змогли порозумітися на дорозі.

Читайте також: