Анастасія Приходько посварилася з бійцем ЗСУ: "Подумав, що ПДР не для нього"

Нещодавно Анастасія Приходько посварилася з водієм іншого авто через правила дорожнього руху. Як розповіла співачка на своїй сторінці у Facebook, вона їхала у машині на пасажирському сидінні, в той час як водій Bentley порушив ПДР та ледве не створив аварійну ситуацію на дорозі.

Після цього Приходько опублікувала фото водія на своїй сторінці, аби знати ім’я порушника.

"Дуже хочу знати, хто це! Бо так грубити, коли ти ще й неправий, може тільки він! Я розумію, "Бентлі", все таке, ну треба ж бути людиною", – написала співачка.

Як виявилося, водієм авто був військовослужбовець. Він в свою чергу теж прокоментував скандал із зіркою в Facebook. З його точки зору аварійна ситуація була неможлива, адже обидва водії бачили один одного.

"Водій "Лексуса", побачивши мою машину, почав сигналити, я відсигналив у відповідь. На найближчому світлофорі ми зупинилися поряд, я опустив скло і звернувся у дуже ввічливій формі до водія Лексуса (який теж опустив скло) із запитанням – з якою метою він сигналив? У відповідь я отримав низку емоційних відповідей - хором від водія (чоловіка явно призовного віку) і чомусь жінки, яка перебувала на пасажирському сидінні", - розповів свою точку зору військовий.

Водій зазначив, що Анастасія дуже емоційно висловлювалася на його адресу та навіть використовувала лайку. До того ж, він не очікував, що співачка напише цілий допис та буде шукати його у Мережі.

"Здивований, що в такий час автору публікації є час займатися подібними речами, а не чимось кориснішим для перемоги. Більше коментувати чи обговорювати цю тему я не стану", - резюмував військовий.

У наступній публікації виконавиця пояснила, що не хотіла влаштовувати скандал, але її дуже образив стиль розмови чоловіка.

"Людина, яка виїжджала з пішохідної зони, він подумав, що правила дорожнього руху не для нього писали. Щоб він в нас не в’їхав, був зроблений сигнал, на що людина почала сигналити у відповідь та почала рівнятися зі мною та перша почала розмову! Мені воно було не треба, а йому треба! А чому така реакція була в людини на попереджувальний сигнал, я не знаю", - написала Приходько.

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