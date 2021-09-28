Анастасія Приходько пригадала, як довела себе до анорексії та важила 47 кіло

Вилікуватися зірці допомогла мама.
Українська співачка Анастасія Приходько зізналась, що пережила початкову стадію анорексії.
Так, у своєму фотоблогу зірка розповіла, що у 18 років взялася худнути. Тоді вона навчалась в Київському національному університеті культури і мистецтв.
"Друзі" артисти їй постійно говорили, що в неї є зайва вага. Тому Анастасія надумала худнути.
"Я була повненькою. А у мене було друге підборіддя, з яким я все життя борюся. Багато було "друзів", які говорили, що живіт висить. Тому я його постійно втягувала. Почала погано харчуватися. Дійшло до того, що їжа стала для мене бридкою. Мене нудило від неї", - пригадала артистка.
Настя зізнається, що могла днями нічого не їсти, а лише пила воду. Зірка схаменулась лише тоді, коли побачила, що важить 47-48 кіло. Вона пішла до психолога, а та їй повідомила, що в неї початкова стадія анорексії.
Вилікуватися артистці допомогла мама. Вона спілкувалась з Настею та готувала їй смачну їжу.
Відтоді Приходько не сидить на дієтах, а тримає себе у формі лише завдяки спорту.
Нагадаємо, нещодавно Анастасія Приходько розповіла про хворобу 6-місячного сина. Також артистка показала зворушливе відео з Лукою.