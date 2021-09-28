Анастасія Приходько пригадала, як довела себе до анорексії та важила 47 кіло

Анастасія Приходько пригадала, як довела себе до анорексії та важила 47 кіло

Вилікуватися зірці допомогла мама.

Українська співачка Анастасія Приходько зізналась, що пережила початкову стадію анорексії.

Так, у своєму фотоблогу зірка розповіла, що у 18 років взялася худнути. Тоді вона навчалась в Київському національному університеті культури і мистецтв.

"Друзі" артисти їй постійно говорили, що в неї є зайва вага. Тому Анастасія надумала худнути.

Анастасія Приходько говорить про анорексію / instagram.com/prykhodko_official

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"Я була повненькою. А у мене було друге підборіддя, з яким я все життя борюся. Багато було "друзів", які говорили, що живіт висить. Тому я його постійно втягувала. Почала погано харчуватися. Дійшло до того, що їжа стала для мене бридкою. Мене нудило від неї", - пригадала артистка.

Настя зізнається, що могла днями нічого не їсти, а лише пила воду. Зірка схаменулась лише тоді, коли побачила, що важить 47-48 кіло. Вона пішла до психолога, а та їй повідомила, що в неї початкова стадія анорексії.

Вилікуватися артистці допомогла мама. Вона спілкувалась з Настею та готувала їй смачну їжу.

Відтоді Приходько не сидить на дієтах, а тримає себе у формі лише завдяки спорту.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Приходько розповіла про хворобу 6-місячного сина. Також артистка показала зворушливе відео з Лукою.

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