Анастасія Приходько про непрості стосунки з мамою: "Зрада – це великий біль"

Співачка не спілкується з родиною вже два роки.

Українська співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно вперше засвітила обличчя молодшого сина, розповіла про свої непрості стосунки з родиною.

Виконавиця зізналася в програмі "Зірковий шлях", що вже два роки не спілкується з мамою та молодшим братом.

"Цю історію я ще нікому не розповідала і поки не готова про це говорити. Тому що рана свіжа. І коли це відбувається з близькими людьми, коли вони це роблять, зазвичай дуже боляче. Але мені вистачило розуміння і якогось досвіду, який у мене був, щоб просто перестати спілкуватися з усією родиною. Я так скажу: зрада – це великий біль", – поділилася артистка.

Окрім цього, зірка додала, що її мати практично не цікавиться онуками. Молодшого Луку вона взагалі не бачила, а старшого – максимум п’ять разів.

"Вона Луку навіть не бачила. Вона і Гордія не бачила... Якщо порахувати за весь період, коли ми спілкувалися, максимум разів п'ять. Напевно, дуже зайнята людина", - зізналася знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Приходько опублікувала рідкісне відео з чоловіком. Тоді ж артистка показала, як подружжя святкувало 6-річчя спільного сина Гордія.

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