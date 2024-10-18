Анастасія Приходько прокоментувала друге вінчання з чоловіком: "Це дуже великий гріх"

Артистка спростувала чутки про таїнство.
Українська співачка Анастасія Приходько поділилася подробицями особистого життя.
Так, на початку вересня виконавиця заінтригувала новиною про друге вінчання. Таке припущення фани зробили після того, як Анастасія поділилася в Instagram низкою романтичних фото з чоловіком Олександром з храму. Проте у коментарі "ЖВЛ представляє" зірка спростувала інформацію. Як виявилося, з нагоди 11-ї річниці шлюбу вони прийшли до церкви не обвінчатися, а просто поновити обітниці. Співачка навіть замислюється над тим, щоб у майбутньому зробити це частиною родинної традиції з коханим.
"Дуже багато людей пишуть мені, що ми вдруге повінчалися. Вдруге вінчатися – це дуже великий гріх. Ніхто над нами корони не тримав, у мене був просто віночок з коралів. Ми сказали собі, якщо ми вже більше ніж 10 років пройшли, то треба ще 10 років, як мінімум. Це було дуже спокійно, романтично і органічно", - пояснила Приходько.
Нагадаємо, нещодавно увагу прихильників Анастасії Приходько привернула її афіша з концертом з незвичним політичним гаслом у Молдові. Іноземна влада вже відреагувала на інцидент і здивувала, як до цього причетна держава-терористка РФ.
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