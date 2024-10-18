Анастасія Приходько прокоментувала друге вінчання з чоловіком: "Це дуже великий гріх"

Українська співачка Анастасія Приходько поділилася подробицями особистого життя.

Так, на початку вересня виконавиця заінтригувала новиною про друге вінчання. Таке припущення фани зробили після того, як Анастасія поділилася в Instagram низкою романтичних фото з чоловіком Олександром з храму. Проте у коментарі "ЖВЛ представляє" зірка спростувала інформацію. Як виявилося, з нагоди 11-ї річниці шлюбу вони прийшли до церкви не обвінчатися, а просто поновити обітниці. Співачка навіть замислюється над тим, щоб у майбутньому зробити це частиною родинної традиції з коханим.

Анастасія Приходько з чоловіком / Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Дуже багато людей пишуть мені, що ми вдруге повінчалися. Вдруге вінчатися – це дуже великий гріх. Ніхто над нами корони не тримав, у мене був просто віночок з коралів. Ми сказали собі, якщо ми вже більше ніж 10 років пройшли, то треба ще 10 років, як мінімум. Це було дуже спокійно, романтично і органічно", - пояснила Приходько.

Анастасія Приходько з чоловіком / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Нагадаємо, нещодавно увагу прихильників Анастасії Приходько привернула її афіша з концертом з незвичним політичним гаслом у Молдові. Іноземна влада вже відреагувала на інцидент і здивувала, як до цього причетна держава-терористка РФ.

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