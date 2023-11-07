Анастасія Приходько різко пройшлася по Потапу, який у Дубаї засвітився в компанії росіян

Українська співачка Анастасія Приходько розкритикувала продюсера Потапа, який за кордоном засвітився в компанії росіян.

В Instagram-stories артистка звинуватила репера в нещирості. Вона переконана, що в Україні Потап співає українською та випускає патріотичні пісні, щоб мати прихильність серед українців. Тим часом за кордоном продюсер, на її думку, розважається та спокійно, попри війну, проводить час у компанії росіян.

"Можна його в один казан до Фаріон (діячка, яка розкритикувала військових, що розмовляють російською – прим. ред.). Давайте і надалі йому вірте, коли він починає співати в Україні українських пісень, тому що тут йому вломлять по саме не хочу, а коли не в Україні, то можна під свічечку поплескати в долоньки з країною 404 (Росією – прим. ред.)", - різко висловилася співачка.

Анастасія Приходько розкритикувала Потапа / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Нагадаємо, днями Потап неочікувано засвітився на відпочинку в Дубаї. Зокрема, репера зняли на відео в одному з місцевих елітних ресторанів. Компанію продюсеру склали росіяни. Потап поки не коментував скандал, який розгорівся довкола нього.

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