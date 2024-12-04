Анастасія Приходько різко висловилася проти участі України у "Євробаченні": "Воно нах*р не потрібне"

Українська співачка Анастасія Приходько розкритикувала "Євробачення" і заявила, що проти участі України у міжнародному конкурсі.

Артистка говорить, що, звичайно, як артист підтримує участь українців у конкурсах такого рівня. Зокрема, це розвиває культуру та дає змогу вкотре заявити на міжнародній арені про Україну. Однак, за словами Приходько, є одне вагоме "але", через яке "Євробачення" зараз не має жодного значення.

"Я як людина з культурного фронту маю зараз сказати: "Так, обов'язково (Україні потрібне "Євробачення" – прим. ред.), це розвиток нашої культури". Але, за великим рахунком, воно нах*р не потрібне нам. Воно не має жодного зараз значення від слова зовсім", - заявила виконавиця в інтерв'ю Наталії Влащенко.

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько переконана, що брати участь у "Євробаченні", коли в країні триває жахлива війна, не є доцільним. На конкурсний виступ артиста на такому масштабному конкурсі витрачається чимало коштів з бюджету. Співачка переконана, що це зараз взагалі не на часі. На думку Приходько, ці кошти можна було б витратити на важливі потреби країни, наприклад, на благоустрій переселенців.

"Це просто зайвий раз допомагає нашим артистам хоч якось не стояти на місці. Це якийсь все ж таки розвиток. Це емоція, від якої залежать артисти. Це суперництво, якого зараз усім не вистачає. Це було. Але якщо ми вже говоримо про війну, то я проти. Бо гроші, які виділяються з бюджету нашої країни... Я б на ці гроші допомогла б переселенцям", - пояснила виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно на "Євробаченні-2025" розгорівся скандал. Учасники від Чорногорії порушили правила конкурсу, через що їм загрожувала дискваліфікація. Врешті, музиканти самі відмовилися представляти країну ще до оголошення результатів спеціальної перевірки.

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