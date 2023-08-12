Анастасія Приходько різко висловилася в бік Віри Брежнєвої та Світлани Лободи: "Нах*р їх згадувати?"

Українська співачка Анастасія Приходько розкритикувала своїх колег Віру Брежнєву та Світлану Лободу.

Найбільше артистку обурює те, що виконавиці продовжують співати свої російськомовні пісні під час концерті за кордоном, при цьому тримаючи в руках український прапор. До того ж, Приходько вважає, що намагатися перекласти свої минулі хіти також ознака слабкості в артиста.

"Я вважаю, що це погано. Неможна одягати на себе прапор України і співати російською. Я про це кажу на кожному концерті. Як можна представляти державу та співати російською? Це по-перше. А по-друге, я не перекладаю своїх російськомовних хітів, бо це минуле. Я вважаю, що артисти бояться загубити себе, що вони думають? То ти в себе не віриш, чи що? Ти думаєш, що ти будеш свої пісні старі юзати, російською співати і при цьому бути загорнутою в прапор України, який бореться зараз? Тому я і кажу, заберуть в неї прапор! Бо це якісь подвійні стандарти", - сказала Анастасія в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Неабиякі негативні емоції в Приходько також викликав нещодавній виступ Лободи за кордоном. Співачка вийшла на сцену в синьо-жовтому плащі та звернулася до аудиторії російською. Фани освистали Світлану та почали вимагати говорити українською, але вона проігнорувала це прохання.

"Щодо Лободи, я взагалі не розумію, прапор вдягати наче сукню? Державний прапор? Коли зараз під ним гинуть наші хлопці? Та й нащо ти співаєш російські пісні взагалі? Ці всі артисти намагаються всидіти на двох стільцях", - сказала Приходько.

Світлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

На думку Анастасії, українці мають забути про таких артистів, а співачкам треба намагатися розпочати свою кар'єру в Україні заново. Хоча, за словами артистки, вона ніколи не пробачить колегам таку поведінку та роботу в РФ.

"Коли почалася війна, Брежнєва що сказала? Що ніколи не вважала себе українською співачкою. Для мене взагалі цих артистів, як Лобода та Брежнєва, нах*р взагалі їх згадувати? Хай вони собі там б'ються. Нехай вони починають спочатку", - додала Приходько.

Також раніше Анастасія Приходько засудила артистів, які виступили на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі - серед них Оля Полякова, Андрій Данилко, Макс Барських та інші.

Читайте також: