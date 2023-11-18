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Анастасія Приходько розповіла, як погладшала під час війни та як намагається схуднути

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Анастасія Приходько розповіла, як погладшала під час війни та як намагається схуднути

Анастасія Приходько / Фото: Facebook/Анастасія Приходько

Виконавиця також розсекретила свою вагу.

Українська співачка Анастасія Приходько відверто розповіла, як погладшала під час повномасштабної війни та як намагається скинути зайві кіло.

Артистка в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" зізналась, що до початку російського вторгнення зуміла привести себе в форму. Тоді знаменитість важила 53-54 кіло. Коли почалася повномасштабна війна, артистка почала набирати вагу. Як зізналась Приходько, вона заїдає свій стрес та запиває його алкоголем.

Анастасія Приходько / © instagram.com/prykhodko_official
Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Я погладшала під час війни. Якщо подивитися на мене до війни, а я саме привела себе до ладу, я важила 53-54 кіло, а зараз 65. Коли я стресую, я їм солодке, і п'ю. Минулого року я почала набирати, бо були обстріли. Що я робила? Я пила і їла. Новий рік, обстріли – їм. Травень – їм. От це воно все. Я намагаюся тримати себе в руках, але я жива людина", - зізналась співачка.

Нині артистка сидить на дієті. Приходько практикує голодування. Щоправда, співачці це дається нелегко. Настя говорить, що вона полюбляє смачно поїсти та випити.

Анастасія Приходько / © instagram.com/prykhodko_official
Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Трішки схудла. Вдається, чесно кажучи, погано. Іноді хочеться випити, з'їсти солодкого, пожерти на ніч. Третій день я тримаю себе в руках. Я голодую. Це не інтервальне голодування, це просто треба їсти один раз близько п'ятої вечора. Я так вже роблю третій день", - поділилася співачка.

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Дата публікації
Перегляди
364
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