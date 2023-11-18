Анастасія Приходько розповіла, як погладшала під час війни та як намагається схуднути

Українська співачка Анастасія Приходько відверто розповіла, як погладшала під час повномасштабної війни та як намагається скинути зайві кіло.

Артистка в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" зізналась, що до початку російського вторгнення зуміла привести себе в форму. Тоді знаменитість важила 53-54 кіло. Коли почалася повномасштабна війна, артистка почала набирати вагу. Як зізналась Приходько, вона заїдає свій стрес та запиває його алкоголем.

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Я погладшала під час війни. Якщо подивитися на мене до війни, а я саме привела себе до ладу, я важила 53-54 кіло, а зараз 65. Коли я стресую, я їм солодке, і п'ю. Минулого року я почала набирати, бо були обстріли. Що я робила? Я пила і їла. Новий рік, обстріли – їм. Травень – їм. От це воно все. Я намагаюся тримати себе в руках, але я жива людина", - зізналась співачка.

Нині артистка сидить на дієті. Приходько практикує голодування. Щоправда, співачці це дається нелегко. Настя говорить, що вона полюбляє смачно поїсти та випити.

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Трішки схудла. Вдається, чесно кажучи, погано. Іноді хочеться випити, з'їсти солодкого, пожерти на ніч. Третій день я тримаю себе в руках. Я голодую. Це не інтервальне голодування, це просто треба їсти один раз близько п'ятої вечора. Я так вже роблю третій день", - поділилася співачка.

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