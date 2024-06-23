Анастасія Приходько розсекретила, на скільки кіло їй вдалося схуднути всього за два тижні

Українська співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно ділилася свіжим фото з чоловіком-красенем, розповіла про зміни у своїй зовнішності.

Так, у фотоблогу артистка зізналася, що намагалася худнути останні два тижні під час відпочинку після свого туру. І поділилася з фанами, що їй все ж вдалося досягти певних проміжних результатів. Зокрема, за декілька тижнів Анастасія схудла на два кг. Зірка опублікувала фото без фільтрів і макіяжу й зізналася, що вона вже помічає у собі зміни.

"Я схудла за два тижнів усього на два кг. Але факт є факт. Мені помітно", - зазначила артистка.

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

37-річна виконавиця раніше вже розповідала, що з початком повномасштабного вторгнення вона набрала близько 10 кіло, адже була схильна заїдати стрес. Тому вона вже тривалий час прагне змінити вагу. Втім, за словами Анастасії, їй це не вдавалося через щільний концертний графік, де було необхідно харчуватися в максимальних об'ємах, щоб постійно поповнювати запаси енергії для виступів.

Нагадаємо, нещодавно ведучий і гуморист Фіма Константиновський розповів, як йому вдалося зі 107 кг досягти позначки у 85 кіло.

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