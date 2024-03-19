Анастасія Приходько розсекретила важливу обіцянку, яку дала чоловікові в особливому місці

Артистка показала, як проводить час із коханим.
Українська співачка Анастасія Приходько вкрай рідко ділиться сімейними кадрами та майже не показує свого чоловіка Олександра.
Цього разу артистка зробила виняток. Знаменитість з коханим прогулялася "Тунелем кохання", що розташований у Клевані, Рівненська область. Звісно, у такому романтичному місці парочка не змогла не зробити декілька світлин, якими згодом співачка поділилася у своєму Instagram.
На першому кадрі парочка дарувала солодкий поцілунок одне одному. На іншій світлині Настя Приходько ніжно тулилася до чоловіка та обіймала його. У "Тунелі кохання" парочка обмінялася важливими обіцянками. Вони зазначили, що будуть разом все життя.
"Ми були у місто Клевань, де прийшли до "Тунелю кохання" та знов дали обіцянки бути разом все життя…", - поділилася знаменитість.
Нагадаємо, раніше Анастасія Приходько ділилася рідкісними кадрами з чоловіком, на яких хизувалася їхньою романтикою.
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