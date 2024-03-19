Анастасія Приходько розсекретила важливу обіцянку, яку дала чоловікові в особливому місці

Українська співачка Анастасія Приходько вкрай рідко ділиться сімейними кадрами та майже не показує свого чоловіка Олександра.

Цього разу артистка зробила виняток. Знаменитість з коханим прогулялася "Тунелем кохання", що розташований у Клевані, Рівненська область. Звісно, у такому романтичному місці парочка не змогла не зробити декілька світлин, якими згодом співачка поділилася у своєму Instagram.

Анастасія Приходько з чоловіком / Фото: instagram.com/prykhodko_official

На першому кадрі парочка дарувала солодкий поцілунок одне одному. На іншій світлині Настя Приходько ніжно тулилася до чоловіка та обіймала його. У "Тунелі кохання" парочка обмінялася важливими обіцянками. Вони зазначили, що будуть разом все життя.

"Ми були у місто Клевань, де прийшли до "Тунелю кохання" та знов дали обіцянки бути разом все життя…", - поділилася знаменитість.

Анастасія Приходько з чоловіком / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Нагадаємо, раніше Анастасія Приходько ділилася рідкісними кадрами з чоловіком, на яких хизувалася їхньою романтикою.

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