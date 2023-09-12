Анастасія Приходько розсекретила, який зворушливий вчинок для неї зробив чоловік

Артистка розповіла, як про неї піклується її коханий.

Українська співачка Анастасія Приходько поділилася, який зворушливий вчинок для неї зробив чоловік Олександр.

В Instagram-stories артистка розповіла, що на неї чекає тиждень у дорозі. Знаменитість їздитиме Україною та даватиме концерти. Тим часом чоловік попіклувався про Анастасію Приходько. Обранець артистки купив їй надувний матрац, який можна розмістити на задньому сидінні авто. Таким чином виконавиця зможе комфортно подорожувати та відпочивати в машині.

Настя Приходько з чоловіком / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Як зізналася співачка, саме за такі прояви піклування вона неабияк кохає свого чоловіка вже понад 10 років.

"Кохаю до Місяця та назад. Знаєте, чому я вже 10 років кохаю свого чоловіка? Бо він знав, що нам їхати на тиждень на концерти. Я спускаюся, а він мені купив матрац в автівку, щоб його коханій дружині було зручно їздити та відпочивати", - поділилася артистка.

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Приходько разом з чоловіком Олександром святкувала 10-ту річницю шлюбу. Артистка в цей день поділилася рідкісним фото з коханим та показала, як оригінально відгуляла важливу для їхньої родини дату.

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