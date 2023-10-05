Анастасія Приходько сіла на сувору дієту і показала, чим харчується, аби скинути 10 кг

Українська співачка Анастасія Приходько розповіла шанувальникам, що вирішила взятися за себе та сіла на жорстку дієту.

На сторінці в Instagram артистка розмістила декілька кадрів, на яких показала, чим харчується, аби до нового року скинути 10 кг. Спочатку Анастасія показала знімок троянди, в якої опали пелюстки. А потім зізналася, що почувається як і ця квітка, бо їсть варену моркву з водою:

"Я зараз як ота троянда. І повільно втрачаю пелюстки. А все знаєте чому? Бо я жру варену моркву з водою. Якщо, с*ка, я не схудну на 10 кг до нового року, я піду гола Хрещатиком", - рішуче пообіцяла Приходько.

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Окрім вареної моркви, розповіла виконавиця, вона також їсть перловку: "Що може бути гірше за гречку? Так, перловка. Класика схуднення", - розповіла артистка.

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Зазначимо, раніше в одному з інтерв'ю Анастасія Приходько ділилася, що через стрес пов'язаний з повномасштабною війною, вона набрала 10 зайвих кілограмів. За словами артистки, вона почала зловживати солодким і пити багато алкоголю, що і вплинуло на її вагу.

Нагадаємо, раніше Анастасія Приходько похвалилася, який зворушливий вчинок заради неї зробив її чоловік Олександр. Артистка показала, як коханий піклується про неї.

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