Анастасія Приходько у 10 річницю шлюбу з чоловіком показала фото з їхньої реєстрації

В родині української співачки Анастасії Приходько особливе свято. Артистка разом зі своїм чоловіком Олександром святкує 10 річницю шлюбу.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала знімок, який був зроблений 2013 року під час реєстрації шлюбу в РАЦС. Закохані не робили пишного святкування. Ба більше, зареєструватися пара прийшла у спортивних костюмах.

"Ну що! 10 років від моменту нашої реєстрації шлюбу!" – зазначила Приходько.

Настя Приходько з чоловіком / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Тим часом користувачі звернули увагу, що якість фото погана. Як пояснила виконавиця, знімок вона знайшла в Мережі. Ті фото, які вони робили на професійну камеру, співачка не показуватиме на публіку. Приходько вважає, що це має залишитися між ними та їхніми близькими.

"Якість фото чому така? Бо ця фотографія взята з Інтернету! Фотографії, які ми робили 4 вересня, я нікому не покажу, бо це наше особисте. Ми тоді були удвох, це у нас взагалі єдине свято, де ми були удвох за 10 років. Ці фотографії ми сьогодні будемо переглядати з гостями. Але то є наше. То є наших друзів, які протягом 10 років з нами, які знають історію нашого кохання, які були поруч із нами. Фотографій з вінчання багато, а от ці фото – це наше, просто наше", – прокоментувала артистка.

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Настя Приходько також зізналася, як вони планують відсвяткувати особливу дату. В річницю весілля виконавиця зібрала найближчих їй людей. Як каже артистка, вони не йтимуть до ресторану чи якогось клубу, адже придумали щось дуже особливе.

"Ми не будемо гуляти в ресторанах і клубах – зараз це не на часі. Ми придумали щось таке, що на голову не налізе", – поділилася Настя.

Анастасія Приходько з чоловіком / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Нагадаємо, Настя Приходько разом із чоловіком офіційно зареєструвала шлюб 4 вересня 2013 року. Вже 8 вересня того ж року пара повінчалася.

Читайте також: