Анастасія Приходько у брутальних черевиках і шкіряних штанях опинилася за кермом військового авто

Днями Анастасія Приходько зустрілася із українськими військовими, яким співачка допомагає ще з початком війни на Донбасі.

На своїй сторінці у Facebook виконавиця поділилася світлинами із бійцями ЗСУ на тлі нової військової техніки, яку отримали військові, аби протистояти ворогу.

"П'ять років тому я бачила техніку в Америці, яку сьогодні нам відправляють на фронт...Нам би тоді її", - написала Приходько.

Фото: Facebook/Анастасія Приходько

Також Анастасія не втратила можливості посидіти за кермом великої бойової автівки. Співачка обрала чорний total-look із брутальними черевиками і шкіряними штанами, які поєдналися із шкіряними широкими браслетами на зап'ястях Анастасії.

Фото: Facebook/Анастасія Приходько

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Приходько розповіла про проблеми зі здоров'ям, які виникли у виконавиці під час повномасштабної війни.

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