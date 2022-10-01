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Анастасія Приходько у брутальних черевиках і шкіряних штанях опинилася за кермом військового авто

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Анастасія Приходько у брутальних черевиках і шкіряних штанях опинилася за кермом військового авто

Фото: instagram.com/prykhodko_official

Співачка Анастасія Приходько поділилася новими світлинами з прихильниками.

Днями Анастасія Приходько зустрілася із українськими військовими, яким співачка допомагає ще з початком війни на Донбасі.

На своїй сторінці у Facebook виконавиця поділилася світлинами із бійцями ЗСУ на тлі нової військової техніки, яку отримали військові, аби протистояти ворогу. 

"П'ять років тому я бачила техніку в Америці, яку сьогодні нам відправляють на фронт...Нам би тоді її", - написала Приходько.

© Facebook/Анастасія Приходько
Фото: Facebook/Анастасія Приходько

Також Анастасія не втратила можливості посидіти за кермом великої бойової автівки. Співачка обрала чорний total-look із брутальними черевиками і шкіряними штанами, які поєдналися із шкіряними широкими браслетами на зап'ястях Анастасії.

© Facebook/Анастасія Приходько
Фото: Facebook/Анастасія Приходько

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Приходько розповіла про проблеми зі здоров'ям, які виникли у виконавиці під час повномасштабної війни.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
111
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