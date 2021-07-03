Анастасія Приходько у чорному купальнику біля плити показала, як готує пюре своїм дітям

Анастасія Приходько у чорному купальнику біля плити показала, як готує пюре своїм дітям

Артистка поділилася кумедним відео.

Популярна співачка Анастасія Приходько, яка днями вперше після третіх пологів показалася у пляжному вбранні, розвеселила фанів новим відео.

Так, у своєму фотоблогу виконавиця поділилася двома роликами, на яких постала у різних образах. На першому відео зірка у чорному купальнику, наче пантера, спокусливо позувала у басейні. А вже на другому – варила пюре для своїх дітей.

Для перегляду гортайте праворуч.

"Як воно часто буває, коли ти артистка, але, діти хочуть їсти", - жартівливо підписала допис Настя.

Шанувальникам відео співачки припало до смаку. У коментарях фоловери зазначили, що люблять знаменитість справжньою та засипали її компліментами.

Ви неймовірна

Молодчинка супер-мама! Подобається, що не "гламурна діва" , а проста і щира людина

Справжня українська жінка!

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Приходько без косметики показалася з тримісячним сином на руках. Артистка поділилася подробицями материнства.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання