Анастасія Приходько вдруге обвінчалася з чоловіком і показала, як святкує 11 річницю шлюбу

Виконавиця показала, як проводить особливу дату в її сімейному житті.

У родині української співачки Анастасії Приходько сьогодні, 4 вересня, важлива дата. Виконавиця святкує 11 річницю шлюбу зі своїм чоловіком Олександром.

В Instagram артистка показала, як проводить з коханим особливу дату. До слова, подружжя, схоже, вирішило вдруге обвінчатися. Зокрема, Приходько опублікувала фото з храму, де вона позує в білій сукні та з квітами у руках, тим часом як її коханий постав у сорочці та штанях.

Анастасія Приходько з чоловіком / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Як зазначила артистка, вони з коханим у святині дали повторні обітниці одне одному. Також знаменитість подякувала близьким друзям, які стали свідками цього.

"Ми святкуємо 11 років разом…Сталеве весілля! Дякую друзям, які стали свідками наших нових обіцянок у храмі! Була надзвичайна служба в храмі, яку провів отець Іоанн", - поділилася артистка.

Анастасія Приходько з чоловіком / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Після храму подружжя вирушило святкувати особливу дату до одного з ресторанів Києва. Анастасія Приходько опублікувала кадри з закладу та показала, як із чоловіком проводить важливий в їхньому сімейному житті день.

Нагадаємо, нещодавно колишній ведучий Сергій Притула святкував річницю шлюбу з дружиною. Ексшоумен показав, яким було їхнє весілля, і заінтригував повторним одруженням.

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