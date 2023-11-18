Анастасія Приходько відповіла, чому під час війни рекламувала компанію, яка не пішла з ринку Росії

Українська співачка Анастасія Приходько відповіла, чому під час війни рекламувала компанію, яка, попри російське вторгнення до України, продовжила працювати на ринку РФ.

У виконавиці була колаборація з компанією дитячого харчування Gerber. Співпрацювати вони почали ще до початку повномасштабної війни. В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Приходько зізналась, що вже після російського вторгнення у неї знову з'явився запит на рекламу. Знаменитість не перевіряла, чи пішла компанія з російського ринку, адже опиралася на попередній досвід співпраці.

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

"У мене була колаборація з ними ще до початку війни. Ми працювали з Gerber. Коли вони написали знову, я не звернула на це увагу, бо ми з ними вже працювали. Я відштовхувалася від того", - відповіла артистка.

Анастасія Приходько визнає, що помилилася, тож перепросила за це. Також артистка додала, що після того ретельно перевіряє всі запити на рекламу.

"Це моя помилка. Я слідкую за цим, але чомусь на дитяче харчування не звернула увагу. Я перепрошую за це. Це моя помилка", - додала артистка.

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Зазначимо, від початку повномасштабної війни в Україні чимало світових брендів покинули ринок Росії та припинили там працювати. Однак знайшлися компанії, які, попри вороже російське вторгнення на територію незалежної країни, продовжують свою діяльність в РФ. Gerber, що входить до компанії Nestle та виготовляє дитяче харчування, після війни не покинула Росію та сплачує країні-терористці податки, які, зокрема, йдуть на військові потреби окупантів.

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