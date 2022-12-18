Анастасія Приходько відреагувала на перемогу TVORCHI у нацвідборі на "Євробачення-2023": "Шкода гурт"

Співачка Анастасія Приходько відреагувала на перемогу гурту TVORCHI у фіналі нацвідбору на "Євробачення-2023".

Так, виконавиця заявила, що їй шкода колектив, адже на пісенному конкурсі у Ліверпулі, на її думку, вони не увійдуть навіть до десятки.

"І хто тут Ванга? Місяць тому я сказала, що поїдуть TVORCHI. Не питайте, звідки я це знаю, просто аналізую…Ох ці загравання з Європою… Шкода гурт… На них чекає 15 місце...", - написала Приходько на своїй сторінці в Facebook.

Місяць тому у своєму блозі співачка дійсно пророкувала, що перемогу у нацвідборі можуть отримати саунд-продюсер Андрія Гуцуляка та вокаліст Джеффрі Кенні. Крім того, тоді артистка сказала, що перемоги на "Євробаченні-2023" Україні чекати не варто.

"У цьому році мене мало цікавить євробачення от чесно - не до цього! Тому не слухаючи фіналістів повірю у свою інтуїцію. Поїде… Ну хай буде гурт TVORCHI… Все! Більше ніяких коментарів с цього, піду слідкувати за новинами з фронту", - написала у листопаді Приходько.

Зазначимо, що Анастасія Приходько також брала участь у конкурсі "Євробачення" 2009 року. Тоді співачка представляла Росію з піснею "Мамо".

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