Анастасія Приходько відсвяткувала 37-річчя й показала, який вигляд мала у дитинстві

Сьогодні, 21 квітня, свій день народження святкує співачка Анастасія Приходько.

З нагоди 37-річчя артистка опублікувала архівне чорно-біле фото, зроблене у дитинстві. На зображенні ще зовсім юна Анастасія позує вишуканому вбранні та усміхається.

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Своєю чергою до привітань зірки долучилися її друзі, команда та зіркові колеги. Зокрема, у своїх сторіз вони пригадали найяскравіші моменти зі співачкою.

Вогонь, блискавка, характер, доброта, душевність, жага, рух і нескінченний талант – збережи в собі це!

З днем народження, моя Настю! Хочу побажати тобі всього найкращого. Нехай тебе завжди оточують лише добрі та надійні люди, які завжди будуть поруч! Нехай кожен день твоє життя приносить тобі лише радість

"З днем народження, Настюшо!" – Маша Фокіна

Вітаємо тебе з Днюхою! Залишайся такою ж яскравою, усміхненою та веселою! Бажаємо здоров'я, натхнення, творчих успіхів і невичерпної енергії!

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Нагадаємо, цього дня українська співачка Надя Дорофєєва також святкує день народження. Знаменитість вже показала, який коштовний сюрприз отримала від чоловіка Міші Кацуріна зранку та як її привітали його діти.

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