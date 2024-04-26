Анастасія Приходько викликала швидку й розповіла про різке погіршення самопочуття

Українська співачка Анастасія Приходько поскаржилася на стан свого здоров'я.

Зокрема, вночі артистці стало різко зле. Вона скаржилася на болі у серці та високий тиск. Тому Анастасії довелося викликати швидку допомогу. Лікарі провели зірці первинне обстеження й порекомендували відмовитися від усього та присвятити час відпочинку. Так, співачка після напруженого робочого графіку все ж дозволила собі піти у відпустку. За її словами, цьому посприяв постійний стрес не лише на тлі бізнесу й війни, але й родини.

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

"У зв'язку з тим, що я дала 80 концертів за рік, з яких вісім поспіль за минулий тиждень і два концерти за один день... Знімання кліпу, побутові проблеми, бізнес, скандали, діти, школа, війна, новини, стрес... Мамі сказали лежати. Відпочити і притримати коней. Я йду у відпустку. Все! У мене величезна перевтома, серце та тиск", - зазначила Приходько у фотоблогу.

Нагадаємо, нещодавно балерина Катерина Кухар також розповіла про проблеми зі здоров'ям. Знаменитість серйозно травмувалася на сцені й теж відмовилася від робочих справ.

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