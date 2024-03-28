Анастасія Приходько вперше прокоментувала трагедію, яка сталася під час її концерту у Трускавці

Артистка повідомила, що під час її виступу стало зле її турменеджеру, якого не вдалося врятувати.
Українська співачка Анастасія Приходько вперше поділилася подробицями трагедії, яка сталася у Трускавці під час її концерту.
На сторінці у Facebook виконавиця поділилася відео, у якому повідомила, що під час її виступу 25 березня у Трускавці помер її турменеджер та близький друг Григорій Красницький:
"Вчора відбулося поховання Григорія Красницького мого турменеджера та мого друга. Друга з великої літери. Таких людей в шоубізнесі немає і не знаю, чи будуть. Він віддано працював. Він більш за все любив свою роботу і він просто жив проєктом Анастасія Приходько. Ми зробили з ним понад 70 концертів. Він завжди мене підтримував, коли навіть я не вірила в себе. На жаль, у місті Трускавець 25 березня Григорій раптово помер", - розповіла Приходько.
Вона додала, що трагедія сталася майже в кінці її виступу. Артистка не встигла виконати три пісні. Також, за словами Анастасії, під час концерту Григорій відповідав за відеоконтент на сцені:
"Помер він не на початку програми, майже в кінці. Ми не доспівали в кінці три пісні. Йому раптово стало зле. Під час виступу я побігла до нього, тому що він відповідав за те, щоб відеоконтент, який відбувається на сцені, щоб не було жодного збою. Тому на очах у всіх глядачів, посеред зали йому стало зле", - поділилася Приходько.
Співачка подякувала реаніматологу, який був на концерті і 40 хвилин качав серце Григорію, поки вони чекали на швидку. За словами Приходько, у місті була лише одна швидка й те, вона їхала з Дрогобичів.
Також Приходько повідомила, що забрало життя її друга:
"Для мене це дуже велика втрата. Помер він від обширного інфаркту і, на жаль, нічого не могли зробити".
Нагадаємо, що днями співачка alyona alyona у сльозах повідомила про смерть близької людини. Артистка втратила близьку подругу.
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