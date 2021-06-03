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Анастасія Приходько чесно зізналася, чи колола ботокс

Анастасія Приходько чесно зізналася, чи колола ботокс

instagram.com/prykhodko_official

Також артистка зізналася, що б у собі змінила.

Українська співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно показала, як годує сина, намагається бути максимально відвертою зі своїми фанами.

От і цього разу артистка чесно зізналася, чи робила бодай якісь процедури краси на своєму обличчі. За словами Насті, вона не проти уколів, ботоксів, але сама собі поки що їх не робила.

© instagram.com/prykhodko_official
instagram.com/prykhodko_official

"Жодних ботоксів, підтяжок і розтяжок на мені зараз немає. Губи теж не колола! Хоча, дуже хочу підправити асиметрію з часом. Ну, немає в світі жінки, яка буде завжди задоволена собою. Дівчата, я не проти косметологів, догляду за собою і різних там уколів, коли є можливість, коли це потрібно або просто коли хочеться! Знаєте чому? Тому, що це ваше життя, ваші рішення і ваші гроші! Не дивіться на інших, приймайте рішення так, щоб було добре вам!" – зауважила Приходько.

Також співачка зауважила, що наразі для себе обрала бути природною і що вона за "адекватне справжнє дорослішання".

Нагадаємо, не так давно чесна Анастасія Приходько у спідньому відверто показала обвислий живіт після третіх пологів. Зірка вкотре наголосила, що не соромиться бути справжньою.