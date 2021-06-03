Анастасія Приходько чесно зізналася, чи колола ботокс

Також артистка зізналася, що б у собі змінила.

Українська співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно показала, як годує сина, намагається бути максимально відвертою зі своїми фанами.

От і цього разу артистка чесно зізналася, чи робила бодай якісь процедури краси на своєму обличчі. За словами Насті, вона не проти уколів, ботоксів, але сама собі поки що їх не робила.

instagram.com/prykhodko_official

"Жодних ботоксів, підтяжок і розтяжок на мені зараз немає. Губи теж не колола! Хоча, дуже хочу підправити асиметрію з часом. Ну, немає в світі жінки, яка буде завжди задоволена собою. Дівчата, я не проти косметологів, догляду за собою і різних там уколів, коли є можливість, коли це потрібно або просто коли хочеться! Знаєте чому? Тому, що це ваше життя, ваші рішення і ваші гроші! Не дивіться на інших, приймайте рішення так, щоб було добре вам!" – зауважила Приходько.

Також співачка зауважила, що наразі для себе обрала бути природною і що вона за "адекватне справжнє дорослішання".

Нагадаємо, не так давно чесна Анастасія Приходько у спідньому відверто показала обвислий живіт після третіх пологів. Зірка вкотре наголосила, що не соромиться бути справжньою.

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