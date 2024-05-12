Анастасія Приходько вперше за тривалий час показалася одразу з трьома своїми дітьми

Українська співачка Анастасія Приходько не є прихильницею того, аби в соцмережах активно ділитися подробицями особистого життя.

Артистка не публікує фото з чоловіком та дітьми. Однак з нагоди свята Дня матері виконавиця зробила виняток. Анастасія Приходько поділилася кадром, де зображена одразу з трьома дітьми. Зокрема, виконавиця знялася з синами та донькою у family look. Співачка тримала маленького Луку на руках, поки поруч із нею позували донька Нана та син Гордій.

Анастасія Приходько з донькою та синами / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Окрім того, Приходько ніжно привітала жінок з Днем матері. Виконавиця побажала, аби їх обов'язкового любили та поважали діти. Окрім того, співачка зазначила, що сподівається, що в Україні скоріше настане мир і кожна мама зможе бути спокійною за свою дитину.

"З Днем матері, дорогі жінки! У цей день я хочу привітати кожну з вас, адже бути мамою - це найвідповідальніша місія у нашому житті. Мої діти - це моє головне досягнення, мій скарб, моя енергія, моя сила, моє продовження роду. Всім матерям нашої вільної та сильної України хочу побажати, щоб вас любили та цінували ваші діти! Будьте здоровими, красивими та щасливими! Хай буде мир і щастя у ваших рідних домівках та на всій нашій рідній землі!" – привітала артистка.

Зазначимо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, як українські зірки вітали з Днем матері. Знаменитості з нагоди свята також публікувати знімки з найріднішими людьми.

Читайте також: