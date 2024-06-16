Анастасія Приходько захопила свіжим фото з чоловіком-красенем і публічно звернулася до нього

Українська співачка Анастасія Приходько потішила рідкісним фото зі своїм чоловіком-красенем Олександром.

Знаменитість майже не показує коханого у фотоблогу. Однак з нагоди важливого свята артистка зробила виняток. Виконавиця опублікувала свіжий знімок з обранцем. На фото закохані позували посеред вулиць Києва, мило обійнявшись.

Окрім того, Анастасія Приходько привітала чоловіка з Днем батька. Артистка зазначила, що пишається тим, який Олександр чудовий тато. Виконавиця також побажала чоловікові лишатися й надалі прикладом мужності та впевненості для дітей. Співачка додала, що вони, своєю чергою, його безмежно люблять та цінують.

Анастасія Приходько з чоловіком / Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Мій коханий чоловік, батько моїх дітей, мій Сашко! Вітаю тебе з Днем батька! Я хочу тобі сказати дякую за наших дітей, ми дуже любимо тебе. Я хочу побажати тобі завжди залишатися героєм і справжнім прикладом мудрості, впевненості, мужності та честі для своїх дітей. Ми цінуємо тебе і ми завжди поруч!" – привітала артистка коханого з Днем батька.

Нагадаємо, нещодавно акторка Даша Малахова тішила рідкісними фото зі своїм молодшим на 10 років чоловіком. Артистка показувала, як із коханим проводила час на їхній фермі.

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