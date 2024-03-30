Анастасія Приходько замилувала архівними кадрами з новонародженою донькою і привітала її з 14-річчям

Українська співачка Анастасія Приходько показала зворушливі архівні кадри з новонародженою донькою Наною, яку народила від колишнього коханого, грузинського бізнесмена Нуріка Кухілави.

Так, у родині співачки сьогодні, 30 березня, особливе свято. Її старша донечка святкує день народження. Їй виповнилося 14 років. З цієї нагоди зіркова мама у своєму фотоблогу опублікувала перші миті зустрічі з нею. Так, на кадрах з пологового видніється Анастасія, яка одразу після пологів тримає та ніжно обіймає крихітну Нану. У цей момент новонароджена капризує, а на іншому кадрі зворушливо задивляється у кадр, коли до неї солодко звертається мама.

Донька Анастасії Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Донька Анастасії Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Моя дівчинко, тобі сьогодні 14! Я старалася 12 годин! І ці перші хвилини, коли ти з'явилася, я пам’ятаю, як зараз! Моя дівчинко, моє життя!", - ніжно привітала донечку співачка.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Приходько розповідала про ще одне свято у родині. Зокрема, свій день народження святкував її молодший син Лука. Так, зірка на архівних фото показала себе вагітною й зізналася, якою невимовно щасливою була у той момент.

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