Анастасія Приходько здивувала жіночною фотосесією, під час якої приміряла боді

Українська співачка Анастасія Приходько потішила прихильників серією знімків зі своєї нещодавньої фотосесії.

Автором світлин виступив фотограф Сергій Ковбасюк. Під час знімань 36-річна Приходько постала у дещо незвичних для себе образах. Так, виконавиця позувала у жіночному ніжному луці – з розпущеним волоссям та в чорному боді, яке підкреслило її фігуру.

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Також фани Приходько помилуються нею у чорному пальті та мереживних рукавичках та в образі бізнес-леді, під час якого Настя приміряла білу сорочку, піджак з довгими рукавами та сонцезахисні окуляри.

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Шанувальникам така різнобічна Анастасія Приходько дуже сподобался, про що вони повідомили їй у фотоблогу під постом зі світлинами:

Яка гарна!

Настя чарівна, гарна, граціозна

Шикарна. Чесна. Неординарна. Глибока

Нагадаємо, декілька тижнів тому Настя Приходько ділилася своїм чесним фото без фільтрів. Артистка показала, як її змінила війна. Виконавиця також розповіла про шкідливу звичку, яка в неї з'явилася під час війни.

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