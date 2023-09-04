Анастасія Приходько жорстко розкритикувала Лію Ахеджакову за різкі слова про прапор України

Українська співачка Анастасія Приходько жорстко розкритикувала російську акторку Лію Ахеджакову.

Причиною такої реакції виконавиці стали різкі слова артистки про прапор України. Так, днями Ахеджакова виправдалася, що насправді у Бремені, Німеччина, не збиралася на сцені тримати український прапор, а їй його нібито разом з квітами дав якийсь "провокатор". Ахеджакова заявила, що взяла його до рук, адже подумала, що то взагалі шарф.

Лія Ахеджакова з прапором України / Фото: скриншот з відео

"Що ви несете? З яким я вийшла прапором? Мені якийсь провокатор, подавали квіти, і він мені сунув цей прапор. Це було у місті Бремен, на поклонах, люди квітами мене засипали, і з одним букетом виявився прапор. Я спочатку думала, що це шарфик. Це провокатори спеціально зробили. Цю людину ми так і не змогли знайти", - передають російські пропагандисти слова Ахеджакової.

Анастасія Приходько різко висловилася про такі слова. Виконавиця заявила, що немає "хороших росіян". Співачка переконана, що не можна вірити жодному громадянину РФ, адже рано чи пізно він змінить свою позицію.

Анастасія Приходько розкритикувала Лію Ахеджакову / Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Ось про що я говорила. Нікому з Росії вірити не можна ніколи! Тому я в інтерв'ю і говорила, що для мене немає жодних "хороших росіян" і більше не буде", - заявила Приходько.

Нагадаємо, у липні Лія Ахеджакова на сцені німецького театру показалася з прапором України. Тим часом присутні глядачі на виставі вигукували акторці українською "дякуємо". Однак у Росії не оцінили такий жест артистки, тож нині її перевіряють на предмет "дискредитації російської армії". Окрім того, Ахеджакову вимагають визнати "іноагенткою", бо вона не підтримує війну.

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