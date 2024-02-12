Анастасія Приходько жорстко розкритикувала Наталію Холоденко: "Дратує ця психологиня"

Українська співачка Анастасія Приходько неочікувано розкритикувала зіркову психологиню Наталію Холоденко.

Виконавиця показала, що її неабияк обурило в поведінці психологині. Так, Холоденко в своєму Tik Tok опублікувала ролик, де закликала українців "не програвати внутрішньо" та "визначати своє майбутнє" замість того, аби занепадати духом.

"Будь ласка, не програвайте внутрішньо. Бо коли ми програємо внутрішньо, у нас дійсно не буде жодного шансу на зміни. Так, зараз складна ситуація, але це час, коли ми самі визначаємо своє майбутнє. Ані екстрасенси, ані астрологи, а конкретно кожна людина, яка для себе прийняла рішення: я борюсь чи я прогнозую майбутнє", - висловилася Холоденко.

Наталія Холоденко / Фото: скриншот з відео

Однак Приходько не оцінила відео психологині. Виконавиця обурилася, що Холоденко з-за кордону розповідає українцям, як вони мають поводитися в умовах війни. Співачка також додала, що її неабияк "дратує психологиня".

"Якби ви тільки знали, як мене дратує ось ця психологиня. Що вона меле і для кого? Для батальйону Монако?" – обурилася Приходько.

Наталія Холоденко / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Нагадаємо, нещодавно Наталія Холоденко з розмахом відсвяткувала день народження в Монте-Карло. Охочі могли потрапити на свято психологині за 25 тисяч гривень.

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