Анастасія Приходько жорстко розкритикувала зрадницю Повалій, яка в Росії співає українські пісні

Українська виконавиця Анастасія Приходько жорстко розкритикувала співачку-зрадницю Таїсію Повалій.

Настю обурило, що скандальна артистка співає в країні-агресорці Росії українські пісні, водночас окупанти щодня обстрілюють міста та селища України, а на окупованих територіях забороняють говорити українською.

Приходько переконана, що Повалій не має права зватися українкою та мати український паспорт, тож її треба позбавити громадянства.

"Заберіть в неї громадянство вже і звання. І забути, як її звуть. Ш*лава московська", - гнівно написала виконавиця.

Анастасія Приходько розкритикувала Таїсію Повалій / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Також Приходько зазначила, що Повалій вже давно зрадила рідну країну та просувала наративи про "братські народи". Ба більше, співачка-зрадниця отримала від РФ "Орден Дружби", який їй видали за розмиття культурних кордонів між Україною та Росією.

"Це нагороди Тасі! Ця клізма готувалася довго, щоб стати метастазами путінського режиму. Вона немає права мати український паспорт", - додала Приходько.

Анастасія Приходько розкритикувала Таїсію Повалій / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Нагадаємо, днями Таїсія Повалій вкотре підіграла російській пропаганді. Зрадниця на концерті, який має цинічну назву "Пісні руского міра", заспівала українську композицію "Ти ж мене підманула".

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