Анастасія Приходько зізналася, що хотіла змінити стать

Артистка поділилася приголомшливими подробицями свого життя.

Відома українська співачка Анастасія Приходько, яка чесно зізналася, чи колола ботокс, поділилася маловідомими фактами про себе.

Так, днями у фотоблогу зірка написала 13 мініісторій про себе, з яких 3 були брехнею. Артистка влаштувала фанам гру, де запропонувала вгадати, що з наведених фактів правда, а що ні. Серед них було те, що знаменитість хотіла змінити стать. Як виявилося, це правда. Свого часу виконавиця вважала себе некрасивою, навіть огидною, тому і хотіла стати трансгендеркою.

Виявляється, подібних приголомшливих історій в життя знаменитості було немало. Зокрема, в 16 років її побили троє хлопців. Від останнього удару Анастасія вдарилася скронею об цеглу і її забрали до психлікарні зі струсом. Втім, вночі вона від страху втекла з лікарні.

"Мене хотіли зґвалтувати в парку троє хлопців, коли я поверталася додому з подругою. Мої татуювання на кистях - приховують шрами від порізів", – поділилася зірка.

Крім того, Приходько розповіла, що вона народилася з удушшям та "трикутником смерті", а в 2 місяці у неї виявили гемангіому та екстрено прооперували на грудній клітці.

"Як бачите, у мене в житті було багато поганого і страшного, що залишило глибокий відбиток у моєму розумінні світу, дуже загартувало мене і виробило дуже гостре, просто безмежне відчуття справедливості. Я не люблю, коли ображають тих, хто не може за себе постояти. Але, повірте, я точно це вмію робити і більше ніколи не дам себе в образу. Крім того, я дуже тонко відчуваю біль тих, хто проходив у своєму житті важкі випробування! І захоплююся тими, хто не зламався!" – зазначила співачка.

Нагадаємо, раніше Настя Приходько у білизні пригадала, як вагітною ридаючи у ванні склала заповіт. Артистка мала дуже багато страхів.

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