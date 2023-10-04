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Путіністка Волочкова "вирізнилась" шпагатом на тлі винищувача: росіяни в істериці вимагають кинути її за ґрати

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Путіністка Волочкова "вирізнилась" шпагатом на тлі винищувача: росіяни в істериці вимагають кинути її за ґрати

Анастасія Волочкова

На балерину поскаржилися до поліції.

Скандально відома російська балерина Анастасія Волочкова зганьбилася "патріотичним" фото, де вона робить шпагат на пам'ятнику радянському винищувачу.

Розгнівані росіяни не оцінили подібну витівку скандальної балерини. Вони в істериці писали, що це вже перебір - робити свої славнозвісні шпагати на пам'ятнику військовій техніці.

Замість вихваляння фото, Волочка отримала звинувачення від жителів країни-агресорки в "дискредитації" російської армії. Вони в істериці писали, що балерині має бути соромно публікувати подібні світлини.

Анастасія Волочкова / © instagram.com/volochkova_art
Анастасія Волочкова / Фото: instagram.com/volochkova_art

Ба більше, на Волочкову вже встигли поскаржитися. На скандальну балерину написали заяву до поліції, згідно з якою їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

Сама ж Волочкова не коментувала скандал довкола неї. Вони лиш видалила всі коментарі під фото та заборонила їх залишати. А от "патріотичний" знімок Волочкова видаляти не збирається.

Нагадаємо, скандальна Анастасія Волочкова від 2014 року підтримала анексію Криму та назвала його російським. Балерина неодноразово незаконно їздила на півострів. Також Волочкова підтримала й повномасштабне російське вторгнення до України та заявила, що пишається країною-агресоркою.

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Дата публікації
Перегляди
1005
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