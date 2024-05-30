Анастасія Заворотнюк померла: Потап жорстко висміяв смерть російської акторки

Український репер та продюсер Потап жорстоко висміяв смерть російської акторки Анастасії Заворотнюк, яка померла сьогодні, 30 травня.

Виконавець у своєму Instagram опублікував сторіз, де різко прокоментував смерть росіянки. Репер дорікнув, що Заворотнюк від 2004 року до 2009-го знімалася у скандальному серіалі "Моя прекрасна няня". У російській стрічці артистка грала роль няні Віки, яка приїхала з Маріуполя до Москви влаштовувати особисте життя. У серіалі українців висміювали та зображували недолугими.

"Ну що, Настю, весело було грати в образі, який виставляє українок тупими? Добре, що більше не зіграєш", - жорстко написав Потап, а також опублікував фото Заворотнюк із серіалу "Моя прекрасна няня".

Допис Потапа про Анастасію Заворотнюк / Фото: instagram.com/realpotap

Утім, такий допис не довго протримався на сторінці репера. Потап доволі швидко видалив своє різке висловлювання про смерть Анастасії Заворотнюк. Артист не пояснив, чому це зробив. Також виконавець більше жодним чином не коментував смерть акторки.

Нагадаємо, Анастасія Заворотнюк померла вночі, 30 травня. Життя акторки забрав рак головного мозку. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, як артистка стала відомою, її роль у скандальному серіалі "Моя прекрасна няня" та що вона говорила про Україну.

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