Анастасія Заворотнюк померла: як стала відомою, як діагностували онкологію і що говорила про Україну

Артистка пішла з життя у віці 53 років.

Вночі, 30 травня, померла відома російська акторка Анастасія Заворотнюк, яка прославилася завдяки ролі няні Віки із Маріуполя у скандальному серіалі "Моя прекрасна няня", де українців висміювали та показували недолугими.

Життя артистки забрала онкологія. Багато років Заворотнюк боролася зі злоякісною пухлиною головного мозку четвертої стадії. Від 2019 року акторка припинила зніматися у кіно, взагалі не з'являлася на публіці та розпочала лікування.

Анастасія Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, яким був життєвий шлях Анастасії Заворотнюк: як вона стала знаменитою, роль у скандальному серіалі "Моя прекрасна няня", що відомо про її хворобу і як артистка висловлювалася про Україну.

Як Анастасія Заворотюк стала відомою

Акторську кар'єру артистка розпочала далекого 1991 року. Тривалий час вона йшла до слави. Акторка знімалася у багатьох картинах, здебільшого російських. У фільмографії Заворотнюк є також стрічки, які були зняті у співпраці російських та українських кінематографів до 2014 року.

Анастасія Заворотнюк / Фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk

Тим не менш, найбільше Анастасія Заворотнюк запам'яталася глядачам завдяки комедійному серіалу "Моя прекрасна няня", який знімався від 2004 до 2009 рік. Акторка зіграла роль няні Віки, яка приїхала з Маріуполя до Москви влаштовувати особисте життя. У ті роки найбільше серіал полюбляли переглядати діти, зокрема, і в Україні.

Анастасія Заворотнюк у ролі няні Віки

Утім, українців там гостро висміювали, навіть оригінальний сюжет змінювали, аби вчергове підколоти маріупольців, харків'ян і так далі. Окрім того, жителів України показували недолугими. Наприклад, няня Віка, яка приїхала з Маріуполя, була неосвідченною, "гекала", розповідала дивакуваті історії про рідне місто та про знайомих, які завжди були пов'язані з криміналом. Ба більше, навіть тоді завдяки серіалу "Моя прекрасна няня" просувалися російські наративи про те, як українці мріють жити в РФ і як в Україні все погано.

Анастасія Заворотнюк у ролі няні Віки

Тяжка хвороба артистки – онкологія

Про те, що в Анастасії Заворотнюк серйозні проблеми зі здоров'ям, стало відомо 2019 року. Щоправда, рідні артистки тримали в секреті, від чого саме страждає Заворотнюк, та не розповідали про її стан.

Анастасія Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Звісно ж, у ЗМІ ширилося чимало чуток, як і правдивих, так і ні. У середині вересня 2019 року повідомлялося, що акторка потрапила до реанімації у тяжкому стані і що в неї діагностували злоякісну пухлину головного мозку четвертої стадії.

Згодом рідні Заворотнюк таки підтвердили, що вона дійсно страждає від тяжкої хвороби та минає курс лікування. Лише 2020 року офіційно оголосили, що в артистки діагностували гліобластому.

Анастасія Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Від 2019 року акторка взагалі не знімалася в кіно. Окрім того, вона навіть припинила з'являтися на публіці та не публікувала жодного свого фото. Річ у тім, що хвороба змінила Анастасію Заворотнюк до невпізнаваності. Час від часу в ЗМІ зливали знімки, на яких показували, який зараз вигляд має знаменитість.

Особисте життя Анастасії Заворотнюк

Акторка була тричі заміжньою. Першим чоловіком Заворотнюк став російський бізнесмен німецького походження Олаф Шварцкопф, з яким вона прожила в шлюбі близько року.

Вдруге Заворотнюк вийшла заміж також за бізнесмена. Чоловіком знаменитості став Дмитро Стрюков, від якого вона народила доньку Анну та сина Майкла.

Анастасія Заворотнюк із дітьми / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

В акторки був гучний роман із колегою за серіалом "Моя прекрасна няня" Сергієм Жигуновим, де їхні екранні стосунки переросли у справжні. Взаємини протривали близько двох років.

Після розриву з Жигуновим Заворотнюк закрутила роман із фігуристом Петром Чернишовим, за якого згодом і вийшла заміж. У подружжя 2018 року народилася донька Міла. А вже через рік стало відомо, що Заворотнюк страждає від онкології.

Анастасія Заворотнюк та Петро Чернишов / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Що акторка говорила про Україну

До 2014 року, тобто до того, як Росія анексувала Крим та розв'язала війну на Донбасі, Анастасія Заворотнюк приїжджала до України та працювала. Зокрема, 2013 року вона взяла участь у зніманнях проєкту "Як дві краплі".

Як ділився режисер Віктор Андрієнко, після закінчення шоу акторка ридала в нього на плечі. Акторку розчулило те, що українці дружні та допомагають одне одному, навіть якщо за сценарієм вони конкуренти. Артистка тоді говорила, що в Росії такої згуртованості немає.

Анастасія Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Тим не менш, від 2017 року акторка перебувала у базі сайту "Миротворець". Вона незаконно перетнула кордон України та поїхала працювали до анексованого Криму, тим самим підтримавши окупацію півострова Росією. Хоча вже 2019 року акторка вітала Володимира Зеленського із перемогою на виборах та бажала йому стати чудовим президентом для України.

Щодо повномасштабної війни, то, звісно ж, Заворотнюк не могла висловити своєї позиції, адже перебувала в тяжкому стані. А от її донька Анна у фотоблогу зазначила, що хоче скорішого миру. Утім, російське вторгнення вона не коментувала.

Анастасія Заворотнюк із донькою / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Смерть Анастасії Заворотнюк

Акторка померла вночі, 30 травня. Новину спочатку повідомили рідні артистки, а вже й згодом і донька. Життя Заворотнюк обірвалося в Москві після тривалої боротьби з раком головного мозку четвертої стадії.

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