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Анатолій Анатоліч приголомшив, скільки грошей щомісяця витрачає на власну родину

Анатолій Анатоліч приголомшив, скільки грошей щомісяця витрачає на власну родину

Анатолій Анатоліч / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Ведучий з дружиною виховують трьох дітей.

Український телеведучий Анатолій Анатоліч розповів про щомісячні витрати на його родину з п'ятьох осіб.

Так, у фотоблогу Ангеліна Пичик опублікувала коротке інтерв'ю з зіркою, де розпитала про базові витрати на родину. Тож, Анатолій зізнався, щонайбільше він з дружиною вкладається у трьох їхніх дітей, адже вони навчаються в приватних навчальних закладах. Зокрема, зірка витрачає на освіту понад 100 тис. грн. Окрім того, ведучий дбає про базові потреби двох доньок і синочка. Підрахувавши витрати на приблизно всіх п'ятьох членів родини Анатолій Анатоліч назвав суму близько п'яти тис. доларів, що дорівнює понад 200 тис. грн.

"Основні витрати – це діти. Тому що вони навчаються в приватних школах і садочку. Щомісяця приблизно 110 тис. грн. Додатково логістика й вони їдять багато, треба одягнути… Скажімо так, у мене родина з п'ятьох людей і на все йде приблизно у межах п'яти тис. доларів", - розповів знаменитість.

Анатолій Анатоліч з родиною / © instagram.com/anatoliyanatolich
Анатолій Анатоліч з родиною / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Також шоумен оцінив ситуацію з цінами у Києві. Так, Анатолій зізнається, що для нього вони цілком прийнятні й він готовий витрачаючи допомагати.

"Ціни у Києві могли бути й гірші, тому не варто скаржитися. Гроші мають крутитися – тобі прийшли гроші й ти їх тут же витратив і підтримав того, кого треба", - додав Анатоліч.

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Нагадаємо, нещодавно 15-річний син Потапа Андрій також розповідав, скільки витрачає щомісяця на проживання у Києві та власні потреби.

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