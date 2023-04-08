Анатоліч майстерно спародіював Ані Лорак та її безглузде інтерв'ю: "Загалом, я не тупа"

Український шоумен Анатолій Анатоліч так само як і колишні фанати одіозної співачки Ані Лорак, лишився під негативним враженням від нещодавнього інтерв'ю артистки.

Так, російській журналістці Лорак побідкалася, що стала "заручницею політичних дій в Україні", що її переслідували та, врешті, змусили виїхати на росію, де їй руку допомоги простягнув путініст Філіп Кіркоров. До речі, вона заявила, що Кіркоров їй замінив старшого брата, який загинув на війні в Афганістані. Також під час інтерв'ю скандальна артистка жодного разу не згадала про війну, сказавши лише, що "сталося те, що сталося".

Своєю чергою, Анатолій Анатоліч переказав годинне інтерв'ю Лорак за 90 секунд, винісши основні тези:

"Коли сталося те, що сталося, загалом це розбиває моє серце. Почалися політичні переслідування і сталося те, що сталося. Мої глядачі, моя музика. Моя музика і мої глядачі. Політичні переслідування. Філіп Кіркоров. Він мені як старший брат. Мій старший брат загинув в Афгані, а Філіп Кіркоров не загинув в Афгані, тому він тепер мій старший брат. Політична ситуація, оці всі гоніння. Ні. Загалом я не тупа. Я розумію, що відбувається. Політичні гоніння, оця вся політична ситуація. Сталося те, що сталося. Філіп Кіркоров тепер мій старший брат", - коротко переказав розмову Лорак з російською журналісткою Анатоліч.

Нагадаємо, раніше з Ані Лорак влучно поглузував Сергій Притула. Волонтер прокоментував виправдання одіозної співачки про те, що вона не допомагає ЗСУ фінансово. Як відомо, Лорак запідозрили у допомозі українським військовим, артистку взяли перевіряти у Генпрокуратурі та хочуть визнати "іноагенткою".

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