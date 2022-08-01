Анатоліч написав лайливу казку про Тодоренко, Сєдокову, Джигана та Путіна

Відомий шоумен Анатолій Анатоліч написав лайливу казку про артистів-мовчунів Регіну Тодоренко, Анну Сєдокову та Джигана, які народилися в Україні.

У сторіз свого Instagram ведучий дорікнув їм у мовчазній підтримці російської агресії.

Війну в Україні Толіч описав, перенісши події до лісу, як Путін в образі ведмедя руйнує все на своєму шляху та вбиває мирних мешканців. Тим часом "тварини" вдають, що не розуміють, що відбувається.

"Одного разу до лісу, де жила тупа вівця на ім'я Ригіна, увірвався йобн*тий старий ведмідь на ім'я Вова, і почав трощити всі дерева, нори та гнізда, невинних тварин. Але тупа вівця Ригіна, як і інші тварини, типу повії-куниці Сєдокової, або розумово-відсталого опосума Джигана, вдали, що не розуміють, що відбувається. І сховали свої мокрі носики собі в дупи", – написав він.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Нагадаємо, фронтмен гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець розповів про знайомих, які загинули на війні. Також артист розповів, що його тесть і теща півтора місяця жили в окупації під Ірпенем.

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