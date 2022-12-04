Анатоліч про MARUV, яка втекла з України: "Вона чекала на "руській мір" і точно б зустрічала окупантів в Києві"

До повномасштабного вторгнення знаменитості добре товаришували.
Український шоумен Анатолій Анатоліч днями був у Павлограді, повз який їхав у бік Донецька до прифронтових селищ з гуманітарною допомогою.
Як зазначив Анатоліч, Павлоград є рідним містом співачки Анни Корсун, більш відомої під сценічним псевдонімом MARUV. Ведучий зауважив, що місто неодноразово обстрілювали, втім виконавиця взагалі нічого жодного разу не сказала ані про це, ані висловилася проти повномасштабної війни РФ проти України.
"Скажу більше. Точно знаю, що MARUV чекала на "руській мір". І точно зустрічала б в Києві окупантів. Отака х*йня малята. І перші місяці війни вона також була в Києві. Але, як ви зрозуміли, це її не особливо вразило. Може думала, що по своїх не російські ракети не потрапляють. Хз", - написав у своєму Instagram обурений Анатоліч.
Також ведучий порадив українцям "викидати непотріб зі своїх плеєрів, зі своєї голови і зі свого життя":
"Не існує зараз артиста без позиції. Ці часи минули і їх вже не повернути. Кожен закритий рот лідера думок, це кулі і ракети в напрямку нашої з вами країни", - наголосив Анатоліч.
Нагадаємо, раніше українська блогерка Аліна Шаманська розповідала, як ексучасниця дуету Artik&Asti, родом з України, Анна Asti на початку повномасштабного вторгнення перебувала в Києві і сиділа у бомбосховищі з чоловіком-росіянином та рідними, а після поїхала співати до Росії з путіністом Кіркоровим.
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